Il prossimo 7 settembre alle 17:30 a Supino sarà inaugurata la nuova scuola materna di Capoleprata, un’opera fortemente voluta dall’amministrazione Barletta che è riuscita a realizzare “una scuola sicura, innovativa, antisismica, un vero fiore all’occhiello per il territorio.”

La spesa complessiva dell’intervento, interamente finanziato dal ministero dell’interno e senza alcun costo a carico delle casse del comune si aggira intorno ai seicentomila euro, e ha riguardato opere di messa in sicurezza e ampliamento della scuola di Capoleprata.

“Si tratta del primo importante tassello di quanto avevamo promesso al momento della nostra elezione,” commenta il sindaco Gianfranco Barletta, “la scuola al primo posto, e questa inaugurazione, alla quale seguirà quella del nuovo istituto delle scuole primarie e secondarie è la testimonianza tangibile del rispetto dell’impegno preso con i cittadini di Supino. Ogni nuova scuola è un mattone per costruire il futuro delle comunità e ciò è tanto più vero adesso, in questo momento di grave emergenza per la pandemia, è una struttura che assicura ai nostri bambini la possibilità di studiare in un ambiente sano e sicuro.”

Questa scuola è il frutto di 4 anni di intenso lavoro della mia amministrazione, e credo sia importante sottolineare l’impegno del vicesindaco Pomponi che da assessore ai lavori pubblici ha seguito attentamente l’esecuzione dell’opera, ma voglio anche evidenziare la partecipazione costante e puntuale di tutti gli assessori e dei consiglieri che hanno prima condiviso e poi sostenuto la scelta di questa nuova realizzazione.

Così come voglio sottolineare con orgoglio che l’opera è stata realizzata solamente in un anno esatto, sorprendendo anche i più scettici che pensavano fosse una follia anche farla in così poco tempo.

E di questo debbo ringraziare l’ufficio tecnico del comune, i progettisti, la direzione dei lavori e la ditta esecutrice che hanno lavorato con grande senso di responsabilità.

Redazione Digital