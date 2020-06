L’Amministrazione Natalia incassa 70.000 euro dal Ministero dell’Istruzione per l’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio. La richiesta, curata dal consigliere subdelegato ai Bandi e Finanziamenti Davide Salvati (FdI), riguarda l’adeguamento antincendio della scuola comunale “De Magistris” di Viale Regina Margherita. Il consigliere Salvati dichiara: «Ho presentato questa domanda ritenuta valida dal Ministero dell’Istruzione ottenendo 70.000 euro di fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. Nonostante l’emergenza Covid abbia influito negativamente su molte procedure, l’attività amministrativa di Anagni non si è fermata ed è riuscita ad ottenere anche questo importante risultato. Il bilancio di quest’anno sarà infatti naturalmente assorbito da priorità legate all’emergenza coronavirus, ecco perché è fondamentale ottenere finanziamenti da poter destinare ad opere di vitale importanza».

Soddisfatto il consigliere subdelegato alla Pubblica Istruzione ed Edilizia Scolastica Riccardo Ambrosetti (FdI): «Ringrazio il consigliere Salvati per aver presentato la domanda poiché per l’Amministrazione sarà essenziale disporre di questi fondi per progettare ed eseguire poi i lavori. A livello tecnico era la scuola “De Magistris” a necessitare prioritariamente di interventi d’adeguamento alla normativa antincendio ed è per questo che è stato presentato un progetto relativo a questo storico istituto scolastico anagnino. Un istituto che necessita di importanti opere d’adeguamento che sono state riconosciute di vitale importanza anche dal Ministero dell’Istruzione. Le scuole anagnine non saranno interessate solo da lavori per le procedure anti-Covid ma anche dagli adeguamenti tecnici per rispettare le ultime norme in materia di antincendio, una questione ordinaria questa che necessitava però di risposte da parte dell’ente».

Anche il primo cittadino Daniele Natalia interviene: «Il Comune quale ente proprietario delle scuole ha il dovere di rispondere alle esigenze della popolazione scolastica garantendo ad alunni, docenti e personale gli standard più elevati in materia di vivibilità degli spazi. Adeguare un edificio, in tal caso anche molto vecchio come la scuola “De Magistris”, alla normativa antincendio richiede ingenti risorse economiche che l’Amministrazione ha ottenuto grazie alla domanda presentata dal consigliere Salvati. Ritengo che proprio agli interventi sugli istituti scolastici cittadini vada data priorità per garantire un rientro a settembre in tutta sicurezza e su questo il consigliere Ambrosetti è già a lavoro. Molte volte sulle scuole non si fanno scelte strategiche, la nostra Amministrazione ha deciso invece di cambiare passo su questo».

Redazione Anagni