Scuola, 30 milioni di euro agli alunni con disabilità ecco il finanziamento della Regione Lazio

È stato pubblicato oggi il bando per la presentazione delle proposte progettuali concernente il “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2023-24”. I destinatari dell’avviso sono gli studenti con disabilità certificata ma anche gli alunni che si trovano in situazioni di svantaggio o di grave vulnerabilità. Per l’anno scolastico 2023/2024 sono state destinate risorse pari a 30.500.000 euro a valere sul PR FSE+ Lazio 2021/27, Priorità “Inclusione sociale – Azione servizi per l’integrazione scolastica/formativa per disabili. Le risorse verranno ripartite per circa 250 istituzioni scolastiche formative e garantiranno un’assistenza a 10.000 allievi per circa 1.510.000 ore. Gli interventi previsti dall’avviso hanno come obiettivo il raggiungimento della piena formazione della personalità dell’alunno, la completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. Le azioni di supporto specialistico, che riguardano l’istruzione superiore di secondo grado, costituiscono un indispensabile servizio alle famiglie per l’inserimento scolastico dei propri figli e la crescita verso l’autonomia personale. «L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità rappresenta un punto di forza nelle nostre scuole intese come una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. Con questo bando – spiega l’assessore al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito, Giuseppe Schiboni- mettiamo in campo azioni concrete mirate alla realizzazione di una scuola inclusiva, capace di accogliere le specificità di ognuno, proponendo modalità educative e didattiche funzionali ai diversi bisogni, qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e fornendo tutti gli strumenti necessari a trasformare quelli che oggi sono limiti in punti di forza per il domani. Abbiamo raccolto una sfida ed intendiamo vincerla, convinti che il successo degli interventi per l’inclusione e l’integrazione scolastica costituiscano un vantaggio per tutti, non solo per gli alunni e le famiglie ma per l’intera società». Conclude l’assessore Schiboni.

Redazione Digital