Scrutatori elezioni regionali, in Ciociaria precedenza agli studenti e ai disoccupati

“Elezioni, priorità a disoccupati e studenti per l’incarico di scrutatore – ha affermato il sindaco di Cassino, Enzo Salera – In vista del voto per il rinnovo del consiglio regionale del Lazio in programma 12 e 13 febbraio, a Cassino almeno la metà dei posti sarà assegnata a cittadini senza lavoro e giovani studenti. Una decisione fortemente voluta dalla nostra amministrazione comunale per assicurare un minimo ma doveroso sostegno ai cassinati in difficoltà economica. A partire da domani 4 gennaio, si aprono i termini per la presentazione delle domande che potranno essere inviate entro e non oltre il 16 gennaio. L’istanza andrà inoltrata tramite il modulo scaricabile al seguente link https://www.comune.cassino.fr.it/allegato/31978 che contiene anche le principali informazioni utili per la compilazione e quelle relative all’individuazione degli scrutatori. L’invio potrà avvenire in formato telematico tramite posta elettronica certificata, compilando in ogni sua parte il modulo scaricato, debitamente sottoscritto dal candidato, unitamente alla scansione di un documento di riconoscimento valido, all’indirizzo servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it . In alternativa sarà possibile presentarsi direttamente presso l’ufficio Protocollo del Comune di Cassino negli orari di apertura al pubblico (dalle 9 alle 12,30 dal lunedì al venerdì e anche dalle 15,30 alle 17,30 martedì e giovedì) con il modulo cartaceo già compilato e firmato e la scansione del documento di identità. Successivamente, la Commissione Elettorale si riunirà in pubblica adunanza per procedere alla nomina degli scrutatori, che avverrà tra coloro che risultano essere iscritti all’apposito albo: il 50%, tra questi, sarà scelto in ordine cronologico tra coloro che avranno inviato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico. La parte restante sarà estratta tra gli iscritti, indipendentemente dall’invio del modulo di disponibilità.L’elenco sarà poi pubblicato, come di consueto, sul sito istituzionale www.comune.cassino.fr.it”

Redazione Cassino