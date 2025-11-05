Scopre il marito a far sesso con la dipendente 30enne, in Ciociaria urla in mezzo alla strada

La maldicenza un tempo volava veloce di bocca in bocca, come cantava Fabrizio De André. Adesso viaggia via WhatsApp e conquista in poche ore lo status di notizia “virale”. È quanto accaduto in provincia di Frosinone, dove le urla furiose di una moglie tradita sono diventate un audio che ha fatto il giro degli smartphone.

La vicenda ha tutti gli ingredienti del triangolo classico: lei, lui e l’altra. Protagonista un ottantenne che, nonostante l’età, non aveva smesso di concedersi i piaceri dell’eros. Ma la sua infedeltà è stata scoperta dalla moglie in modo drammatico e, soprattutto, pubblico.

La donna ha scoperto il tradimento quasi per caso. Durante una passeggiata, si è accorta dell‘auto del coniuge parcheggiata in una stradina. Quando si è avvicinata, ha visto attraverso i finestrini una scena che l’ha sconvolta: il marito e una giovane, una loro dipendente trentenne, abbracciati sui sedili.

A quel punto è scoppiato un vero e proprio putiferio. Le urla della signora hanno attirato l’attenzione dei residenti, che si sono affacciati per capire cosa stesse accadendo. Quella che si è presentata agli occhi dei passanti è stata una scena tragicomica: la dipendente, sconvolta, chiedeva scusa alla moglie, dicendo che quella era la prima volta che cedeva alle avance dell’anziano, mentre il marito cercava di difendere la giovane, assumendosi tutta la responsabilità. Qualcuno ha pensato bene di registrare l’alterco e di diffonderlo su numerosi gruppi WhatsApp. In poche ore, l’audio che raccoglieva le urla furiose della moglie è diventato virale, rimbalzando da chat a chat fino a raggiungere centinaia di persone.

Superato il primo shock, la moglie ha continuato a urlare contro i due, accusandoli di averle mancato di rispetto. Nell’audio, la donna racconta come ogni mattina si alzasse alle 5 per mandare avanti l’attività e come avesse sacrificato tanto per mantenere una vita dignitosa per la famiglia, ma ora si sentiva messa da parte dal marito. Le scuse della giovane non sono riuscite a placare la rabbia della moglie. La storia si è conclusa con un epilogo prevedibile: l’uomo è stato cacciato di casa, mentre la ragazza è stata licenziata. tgcom24.mediaset.it