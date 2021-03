di Fabio Paris

In questi giorni sono venute alle luce diverse discariche abusive che coprono tutto il territorio della Città di Ferentino

Comuli di sacchi neri ed ingombranti sono stati trovati in località Cartiera-stazione, nella zona della centrale elettrica.In merito all’accaduto si è espresso il Coordinatore della Lega Giovani di Ferentino, Valerio Fontecchia

“Questo abbandono indiscriminato di rifiuti non è solo sintomo di inciviltà, ma anche testimonianza di un’assenza di controllo delle zone periferiche della Città e della mancanza di videosorveglianza nelle zone più recitive di abbandono di rifiuti. Come Lega Giovani chiediamo alla Giunta comunale di prendere più in considerazione questi eventi e di attuare tempestivamente delle misure per contrastarli, quale l’istallazione di fototrappole, perché, se mai si interviene, questi eventi possono solo aumentare nel tempo, con gravi ripercussioni sull’ambiente”.