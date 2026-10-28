Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità, almeno 60 morti 2 carrozze precipitate in una scarpata

Grave incidente ferroviario in Spagna, dove due treni ad alta velocità si sono scontrati oggi nei pressi di Toledo, a sud di Madrid.

Le autorità locali hanno confermato un primo bilancio – provvisorio – delle vittime, che sono almeno 60. La cifra sembra però destinata a crescere: «Temiamo una grande tragedia», ha detto la ministra della Salute, Monica Garcia. Ci sono anche decine di persone ferite. La dinamica dell’incidente non è ancora stata ricostruita in modo preciso. Quello che sappiamo per certo è che un treno della compagnia privata Iryo era fermo sulla linea a causa di un guasto e un altro treno della compagnia ferroviaria di Stato spagnola Renfe, partito da Madrid e diretto a Siviglia, non ha rallentato la sua corsa e lo ha urtato a velocità sostenuta. Almeno due carrozze sarebbero uscite dai binari e precipitate lungo una scarpata. La stessa rete ferroviaria del disastro è la stessa lungo cui era avvenuto l’incidente dello scorso gennaio ad Adamuz, nella provincia di Cordova: in quel caso persero la vita 46 persone. Secondo fonti del governo, non si esclude che il bilancio dell’incidente odierno potrebbe essere anche peggiore. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 di mercoledì 28 ottobre, tra le località di Los Yébenes e Urda, nella provincia di Toledo. A scontrarsi sono stati un treno AVE, partito da Madrid e diretto a Siviglia, e un convoglio della compagnia Iryo. La dinamica esatta dell’incidente, come detto, non è ancora chiara. Secondo le prime analisi, il treno ad alta velocità di Iryo era fermo a un segnale nei pressi di Toledo, su indicazione del gestore dell’infrastruttura ferroviaria Adif. Per questo motivo, Adif stava impartendo ai treni in circolazione sulla linea l’obbligo di procedere con la cosiddetta «marcia a vista», a una velocità di 40 chilometri orari. Un treno ad alta velocità di Renfe, però, stava viaggiando su quella tratta a velocità sostenuta – non si sa se perché non ha ricevuto le indicazioni di Adif o perché le ha ignorate – e ha urtato il convoglio fermo, provocando il deragliamento di alcune carrozze di entrambi i treni. Secondo le prime ipotesi rilanciate dai media spagnoli, a causare l’incidente sarebbe stato un errore umano: un operatore del centro di controllo di Atocha avrebbe dato erroneamente l’ordine al treno Renfe di proseguire il suo viaggio a velocità normale. Ancora non ci sono conferme ufficiali, però. «Sono costernato per il grave incidente ferroviario a Toledo. Il mio affetto, solidarietà e sostegno a tutte le vittime e alle loro famiglie» ha scritto su X il premier Pedro Sanchez. «Si tratta di un incidente di grande impatto e temiamo che possa trasformarsi in una grande tragedia», ha dichiarato la ministra della Salute spagnola, Monica Garcia, intervenendo a Rtve Noticias. La ministra ha sottolineato che la priorità è garantire un’assistenza adeguata a tutti i feriti, mentre gli ospedali stanno liberando risorse, ove possibile, per far fronte all’emergenza. corriere.it