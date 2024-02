Scontri e cariche, rimossa la dirigente del Reparto mobile

Cambio al vertice del Reparto mobile della polizia a Firenze, che fornisce le squadre anche alla Questura di Pisa per l’ordine pubblico. Un avvicendamento che sarebbe collegato a quanto accaduto venerdì scorso con le cariche vicino a piazza dei Cavalieri, con tredici studenti feriti – dieci dei quali minorenni – per le manganellate dei poliziotti che impedivano l’accesso durante un corteo pro Palestina non preavvisato. Anche se fonti interne al Viminale assicurano che la decisione era già stata programmata e che alla dirigente del reparto, Silvia Conti, in servizio a Firenze dal 2021, è stato affidato un altro incarico. Per giovedì mattina alle 11 è prevista una seconda informativa da parte del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in aula a Montecitorio dopo quella al Consiglio dei ministri sulle indagini per i fatti di Pisa e Firenze. La funzionaria non ha avuto ruoli operativi nella gestione dell’ordine pubblico né per quanto riguarda Pisa, né a Firenze – dove sono scoppiati altri scontri con la polizia durante il corteo non autorizzato (era stato preavvisato solo un presidio statico) anche questo pro Gaza di studenti e centri sociali fino al consolato americano, preso di mira il 2 febbraio scorso dal lancio di bottiglie molotov -, ma ha disposto solo l’invio delle squadre di agenti richieste dalle due Questure.

Una catena di errori, da quelli nella pianificazione delle vigilanze nel centro di Pisa, a quelli commessi sul campo dalla squadra del Reparto mobile che venerdì scorso ha manganellato gli studenti minorenni. Sono i punti dell’indagine sui poliziotti sui quali si concentra l’attenzione della Procura. Al vaglio le immagini e gli audio delle bodycam indossate da due capisquadra, che potrebbero aiutare a ricostruire cosa sia accaduto. A cominciare da come sia stato impartito l’ordine di contrastare gli studenti nel vicolo e se ci siano stati eccessi nell’eseguirlo da parte di 3-4 poliziotti che hanno continuato a inseguire i ragazzi nonostante si fossero già ritirati. Nelle prossime ore saranno sentiti i responsabili dell’ordine pubblico, a Pisa e a Firenze, insieme con i ragazzi feriti e anche alcuni testimoni. Fra loro c’è chi ha girato alcuni dei video diventati virali sul web che riprendono gli scontri e che sono stati acquisiti dalla Digos di Pisa insieme con quelli delle telecamere di vigilanza acquisiti invece dai carabinieri. corriere.it