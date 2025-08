Schiaffi pugni minacce a disabili e anziani in una Rsa, 12 arresti

Schiaffi, pugni e spintoni, nonché ripetute aggressioni verbali con urla, ingiurie e minacce, tali da ingenerare un perdurante stato di avvilimento e frustrazione nei degenti. I carabinieri di Noto e del Nas di Ragusa hanno eseguito un’ordinanza di arresto nei confronti di 12 persone (16 sono le misure in totale) accusate a vario titolo di maltrattamenti e violenze nei confronti dei pazienti disabili ed anziani ricoverati in due comunità alloggio nel comune di Pachino. Le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, hanno documentato le violenze e le umiliazioni subite da 20 ospiti – disabili psichici e anziani – di due strutture socio-sanitarie. L’attività investigativa è nata dalle segnalazioni di alcuni cittadini che hanno raccontato che i disabili erano costretti a vivere in cattive condizioni e senza adeguata assistenza. A far partire le indagini delle segnalazioni arrivate ai Carabinieri della Compagnia di Noto da parte di alcuni cittadini che avevano riferito che i disabili, all’interno di una delle due strutture, erano costretti a vivere in cattive condizioni e senza adeguata assistenza. Prendendo le mosse dalla segnalazione indicata le indagini, supportate da intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno consentito di documentare, non solo nella struttura oggetto dell’originaria segnalazione ma anche in altra struttura facente capo alla stessa compagine, numerose e abituali condotte vessatorie ed umilianti nei confronti di persone fragili messe in atto dagli operatori in servizio, con il consenso, e in alcuni casi sotto la direzione, dei responsabili della struttura. corriere.it