Galeotto fu il tunnel e chi lo scavò. In questo caso, l'artista, è un muratore di Tijuana che ha scavato una galleria per vedere l'amante durante la pandemia. E' accaduto in Messico, nella regione di Baja California, e la storia sta venendo alla luce grazie ai media locali. Alberto, questo il nome dell'amante, avrebbe messo le sue competenze edili al servizio della sua storia d'amore nascosta: difficile stabilire se lo stratagemma sia nato per aggirare le restrizioni legate al Covid, o piuttosto quelle legate al marito. In particolare l'uomo, residente a Villas del Prado, sembra abbia costruito un tunnel comunicante con l'abitazione di Pamela, questo il nome della sua amante. Non è la prima volta che dal Messico giungono notizie di tunnel spettacolari, spesso legati ad attività illecite. In particolare fece notizia – nel 2015 – la spettacolare evasione del trafficante Joaquin «El Chapo» Guzmán, che scappò dal penitenziario dell'«Altiplano» con un tunnel degno di un film di Hollywood.