Scarafaggi nella cucina di un noto ristorante orientale, multa salata al proprietario

Quando gli agenti della polizia locale sono entrati all’interno della cucina del «japanese restaurant» di via Padana Superiore, a Mazzano, hanno pensato di trovarsi in qualche pellicola cinematografica. Le scene che si sono trovati davanti, del resto, sono da film. Scarafaggi, sia vivi che morti, muri e attrezzi della cucina incrostati di unto. Anche cibo conservato senza le necessarie etichette, dunque privo di tracciabilità. Tutto ciò ha spinto gli agenti della polizia locale intercomunale di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento, coordinati dal comandante Stefano Canuto, a infliggere sanzioni per circa 10 mila euro al titolare del locale e porre i sigilli per questioni igienico-sanitarie. Così il ristorante di sushi resterà chiuso fin quando i proprietari non procederanno alla pulizia dello stabile. L’operazione delle forze dell’ordine, durata ieri circa quattro ore, è partita da un normale controllo del territorio. Alcuni agenti, infatti, si sono accorti che in un aiuola esterna del ristorante japanese c’era una specie di coltivazione di insalata a pochi metri di distanza dall’arteria stradale. Un’anomalia che ha spinto le forze di polizia, insieme al personale dell’Ats, di svolgere i controlli nel noto locale. corriere.it