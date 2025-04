Scappa da hotel di lusso senza pagare, lascia un conto di quasi 20mila euro

Aveva soggiornato in un hotel di lusso in Alto Adige , in compagnia di altri due adulti e un minorenne, godendo per giorni di tutti i comfort della struttura. Al momento della partenza, però, è scappato lasciando un conto non saldato da 19mila euro. È accaduto a inizio marzo a Ortisei, in Val Gardena: protagonista della vicenda è un uomo originario della provincia di Livorno, che dovrà ora rispondere di insolvenza fraudolenta. Dalle indagini portate avanti dai carabinieri della località altoatesina, scattate in seguito alla denuncia presentata dai titolari dell’albergo, è emerso che l’uomo era già stato coinvolto in precedenti episodi di truffa e insolvenza fraudolenta in diverse regioni d’Italia. A risultare determinante per incastrare l’indagato è stata la stretta collaborazione tra i militari dell’Arma e la direzione della struttura, che ha consentito di raccogliere elementi concreti per ricostruire la vicenda con dovizia di particolari. corriere.it