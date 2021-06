Il personale delle Volanti ha denunciato una 60enne per resistenza a Pubblico Ufficiale e sostituzione di persona.Gli agenti, durante un posto di controllo, hanno intimato l’alt ad un’autovettura condotta da una donna, la quale non ha voluto fornire alcun documento, mostrandosi da subito ostile al controllo. La donna millantava di appartenere all’Arma dei Carabinieri, chiedendo con insistenza ai poliziotti che il controllo fosse sommario e repentino. Dagli accertamenti, il veicolo è risultato privo di copertura assicurativa e gli agenti,viste le tante incongruenze nelle dichiarazioni della donna, le hanno chiesto di seguirli in Questura per effettuare controlli più approfonditi sull’autovettura. A quel punto la conducente iniziava a gridare e, chiudendo velocementela portiera del veicolo, a gran velocità cercava di guadagnare la via di fuga, rischiando anche di investire gli operatori che cercavano di fermarla. Gli agenti hanno quindi iniziato l’inseguimento, terminato presso l’abitazione della fuggitiva, dove la stessa è stata identificatae denunciata per resistenza a Pubblico Ufficiale e sostituzione di persona.

Redazione Frosinone