Un diluvio di commenti: «Le scale mobili con l’erba sotto i piedi? Carina come idea…». Oppure: «Ho visto robe del genere solo nei film post-apocalittici». E ancora: «Fra 500 anni ci potranno fare i tour guidati come a Pompei», scrive Mirco. E il DrMolecola ironizza: «Ma ci si può scendere?».

Il giornalista Crispian Balmer, già inviato a Gerusalemme, Parigi, Madrid, domenica ha postato una foto dell’ingresso alle scale mobili di Villa Borghese: scale dimenticate e ormai ridotte a un orticello, non più utilizzate da anni, che anticamente (è il caso di dirlo!) erano state previste per collegare la superficie cittadina con l’area del parcheggio per le auto, sotto al Galoppatoio. Ma ha vinto ancora l’incuria e visto che a Roma c’è un sindaco grillino, Virginia Raggi, ecco che molti commenti al post di Crispian Balmer sono immancabilmente rivolti a lei: «Questo è un modello di transizione ecologica», twitta Patrick, pensando a Beppe Grillo. «È la Green Revolution», gli fa eco Michele.