Scala l’Everest a soli 4 anni, record della piccola Zara a 25 gradi sottozero

Siamo di fronte a una bambina straordinaria oppure all’incoscienza dei genitori? È un’impresa che entrerà nella storia dell’alpinismo oppure l’inseguimento di prove sempre più estreme per apparire su social e media? Le domande sono sempre le solite quando un minore conquista una vetta. In questo caso, Zara è davvero piccola: appena 4 anni e 5 mesi. E la quota piuttosto alta: il campo base dell’Everest, 5.364 metri, ai piedi del tetto del mondo, una quota che anche per un adulto allenato sarebbe impegnativa. Zara è una bambina di origine ceca che con la famiglia vive in Malesia. All’inizio di gennaio è diventata «la più giovane ad averlo mai fatto», accompagnata fino al campo base dal padre e dal fratello maggiore Sasha, 7 anni . La conquista, con corredo di foto, è stata pubblicata proprio sul profilo Instagram di Sasha (e questo forse è un altro buon elemento per la riflessione). Nel quale si precisa che in totale, tra andata e ritorno, la famigliola ha percorso «oltre 270 chilometri con un dislivello totale superiore ai 20 mila metri». In condizioni non certo agevoli: il primo gennaio al campo base un’ondata di gelo ha fatto scendere il termometro fino a -25 gradi. Nelle lunghe tappe di avvicinamento hanno dormito in ostelli nei quali la notte «si scende anche sotto i -10 gradi». Nonostante questo, come è puntualizzato sui social, «la piccola Zara, grazie alle sue ottime condizioni fisiche, ha superato con poche eccezioni anche centinaia di altri escursionisti, che in stragrande maggioranza hanno iniziato la salita dall’aeroporto di Lukla». Tutto questo sarebbe stato possibile grazie alla scelta dei genitori di far crescere Zara e Sasha «seguendo il modello delle tribù malesi che vivono uno stile di vita originale». Zara ad esempio, che parla ceco, cinese e inglese, ogni giorno va all’asilo a piedi, nei fine settimana cammina fino a 10 chilometri con un dislivello di 600 metri, e l’anno scorso ha percorso «oltre 2.200 km nella giungla». Se non bastasse tutto questo, sempre su Instagram, scopriamo che «non fa mai il bagno nell’acqua calda. Anzi, aggiunge il ghiaccio, ed è probabilmente per questo che il freddo non le ha causato problemi». corriere.it