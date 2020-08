“Non solo il coronavirus, ora anche la scabbia! Conte e Zingaretti hanno scambiato il Lazio, e in particolare la provincia di Frosinone, per un lazzaretto. Si sono registrati all’ex hotel Palace di Fiuggi due casi di scabbia. Ora si troverebbero in isolamento, mentre i restanti 28 in quarantena. Tutto ciò è gravissimo se si pensa che ulteriori 23 immigrati potrebbero arrivare nei prossimi giorni nella città termale. Gli hotel di Fiuggi vanno riempiti di turisti e non di immigrati, peraltro portatori di caos ed incombenze socio-sanitarie. Non si tratta di razzismo ma di buonsenso. Non possiamo lasciare soli i sindaci a fronteggiare situazioni di estrema gravità come questa. Piena solidarietà al primo cittadino Baccarini che ha chiesto l’intervento della ASL e della Prefettura, rinnovando l’invito ad evitare che ci siano ulteriori arrivi; la Lega dice “no” all’invasione incontrollata voluta da PD e Cinque Stelle, duo sciagura per il Lazio e l’Italia intera”. Lo comunicano il coordinatore regionale della Lega Lazio on. Francesco Zicchieri, il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli, l’on. Francesca Gerardi ed il sen. Gianfranco Rufa.

Redazione Digital