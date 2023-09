Saturno in Ciociaria, ecco il Premio delle 5 città fondate dal dio dell’agricoltura

di Fabio Paris

Le cinque città fortificate Alatri, Anagni, Ferentino, Arpino, Atina passano in rassegna le peculiarità del loro patrimonio artistico, culturale e architettonico. Il premio, ideato dal consigliere provinciale Andrea Amata, rende merito alle personalità di spicco delle cinque città ciociare che, nelle rispettive carriere, si sono contraddistinte nel campo dell’arte, della letteratura, della musica e della cultura in generale. Menzioni speciali e premi, quali ambasciatori delle città di Saturno, per Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera e per il Generale dell’Arma dei Carabinieri, Pasquale Angelosanto. Invito alla cooperazione da parte dell’assessore regionale Ciacciarelli che ha invitato i comuni a proseguire nella loro attività di rete al fine di promuovere la cultura del territorio ciociaro nel resto del territorio nazionale. Territorio provinciale che viene altresì esaltato dall’onorevole Nicola Ottaviani, fermo sulla necessità di lasciare evolvere il tessuto economico e culturale della Ciociaria ponendo in essere tutte le contromisure necessarie al contrasto delle enormi criticità che si hanno ancora oggi davanti. L’esempio del direttore Fontana è lampante e rappresenta uno standard di quelle che sono le capacità dei ciociari che, quando altamente focalizzati sui propri obiettivi, restano capaci di ottenere grandi risultati. Oltre al premio alla memoria di Guido Fanfarillo, artigiano ed imprenditore di Alatri, sono stati premiati come ambasciatori Michele Rinaldi, danzatore di Arpino; Attilio Quattrocchi, professore e filosofo anagnino; Mario La Rocca, imprenditore della città di Atina; Antonio Poce, artista e compositore ferentinate. Particolarmente interessato l’intervento del sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta, che ricorda la figura di Marianna Dionigi, archeologa, tra i primi studiosi ad interessarsi delle città erniche ed alle città di Saturno con le loro mura megalitiche. Importante per il primo cittadino ferentinate è non disperdere il patrimonio architettonico, artistico e culturale del territorio, tentando tutte le vie possibili per valorizzarlo.