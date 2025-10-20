Sassaiola contro il pullman dei tifosi, muore l’autista

La tragedia avvenuta domenica sera sulla superstrada Rieti-Terni dove uno degli autisti del pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket è morto dopo che il mezzo è stato assalito con una sassaiola all’altezza di Contigliano, appena fuori Rieti, lascia un profondo stordimento. La vittima si chiamava Raffaele Marianella, 65 anni, di origini romane ma residente a Firenze.

L’autista era seduto sul pullman nel primo sedile davanti, accanto al collega che guidava, quando è stato colpito e ucciso da un mattone o una grossa pietra lanciato in una sassaiola da tifosi locali del Rieti. L’agguato è stato fatto all’unico pullman di tifosi ospiti, in rientro a Pistoia dopo la partita di A/2 di basket.

Secondo una ricostruzione, dopo che la polizia ha finito di scortare i tifosi toscani, quelli del Rieti avrebbero seguito il pullman per alcuni chilometri sulla statale 79 verso Terni. Nei pressi di uno svincolo, a Contigliano, è partita la sassaiola con lanci sulla parte frontale del mezzo. Il pullman aveva coperto appena 10 minuti di strada lasciata Rieti. L’agguato è avvenuto poco dopo uno svincolo dove gli aggressori – si sospetta ultras della curva reatina – si sono nascosti attendendo il passaggio del pullman.

I tifosi del Pistoia Basket avevano noleggiato il pullman da una ditta di viaggi, dotata di una propria flotta, specializzata anche nel trasporto tifoserie, con sede a Osmannoro (Firenze).

Nella notte il questore di Rieti ha ordinato l’identificazione di tutti i tifosi ospiti presenti a Contigliano. Dal Comune di Pistoia sono in corso intensi contatti con i tifosi sul posto e le autorità laziali. Finora non ci sarebbero fermi per l’assalto. Sulla vicenda indagano gli investigatori della Squadra mobile e della Digos di Rieti che per tutta la notte hanno sentito una decina di tifosi della curva della Sebastiani basket Rieti, la squadra di A2 che aveva giocato con la Estra Pistoia al PalaSojourner.

La sassaiola è avvenuta dopo la partita che al PalaSojourner aveva visto fronteggiarsi le due squadre che militano in Serie A2. Già durante il match c’era stata molta tensione in campo. E anche sugli spalti, tanto che era stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per portare la calma tra le opposte tifoserie.

Dai racconti dei testimoni e dalle telecamere di sorveglianza gli inquirenti contano di poter risalire ai responsabili di un assurdo atto di teppismo che questa volta non riguarda il mondo del calcio ma quello del basket che si pensava esente da simili derive violente.

La Federazione Italiana Pallacanestro, nel dirsi addolorata per la morte dell’autista, parla di «vittima dell’insensato atto compiuto ai danni del bus che trasportava i tifosi di Pistoia. La FIP seguirà con la massima attenzione gli sviluppi giudiziari per assumere conseguenti provvedimenti».

Dura condanna è stata espressa anche dalla premier Giorgia Meloni che in una nota ha espresso «profondo cordoglio alla famiglia della vittima», chiedendo che i responsabili di questo «gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia».

Il governatore della Toscana Eugenio Giani parla di «un gesto gravissimo e inaccettabile che colpisce tutta la nostra comunità sportiva». La società Pistoia Basket si dice «sconcertata per la dinamica che ha provocato l’incidente». «Un atto criminale che ci lascia increduli», aggiunge il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. corriere.it