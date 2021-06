Sarri alla Lazio, il comandante sceglie una squadra di seconda fascia.

Dopo aver allenato Napoli, Chelsea e Juventus, Maurizio Sarri è il nuovo tecnico della Lazio. Il comandate ha firmato un contratto biennale con opzione per la stagione successiva. Ingaggio di tre milioni di euro all’anno con l’aggiunta di un altro milione attraverso vari bonus.

Sarri in panchina dopo un lungo stop. Prima allenava squadra come Napoli, Chelsea e Juventus. Ora per tornare in serie A ha accettato la Lazio. Il tecnico toscano si è convinto ad accettare la proposta biancocelesti valutando le possibilità di crescita della squadra. Ha chiesto la conferma di Milinkovic, Immobile, Acerbi e Luis Alberto. Con cinque rinforzi da innestare nel gruppo dei titolari per passare al 4-3-3 che in alternativa al 4-3-1-2 ridisegnerà tatticamente la nuova Lazio dopo anni col modulo 3-5-2.

