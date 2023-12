Santo Stefano, primo martire cristiano tutti i sacerdoti con le vesti rosse

Quando si parla di vacanze natalizie non si può non ricordare anche il pranzo di Santo Stefano. Stiamo parlando del 26 dicembre, data in cui si celebra quello che viene considerato il primo martire cristiano, che nacque in Grecia e venne lapidato nel 36 d.C. con l’accusa di blasfemia. Tra i suoi accusatori c’era anche Paolo di Tarso, lo stesso che poi si convertirà e verrà beatificato. Santo Stefano fu il primo e forse il più importante dei diaconi eletti a Gerusalemme, per questo viene definito protodiacono e protomartire. Il 26 dicembre è una festa nazionale dal 1947 e il prete celebra la messa vestito di rosso in ricordo dei martiri. È festa nazionale anche in Austria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Germania, Irlanda, Romania, San Marino e Svizzera italiana. Santo Stefano è il santo patrono della Serbia e in questo giorno si celebra la “Festa della Repubblica”.