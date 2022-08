Santa Maria Goretti, a Paliano messa in ricordo della giovane “ciociara”

Una santa messa verrà concelebrata oggi alle 18.30, presso Colle Gianturco a Paliano, in ricordo dello storico legame tra la Città e Santa Maria Goretti. Una storia appunto che affonda le sue radici alla fine dell’800, quando la famiglia Goretti risiedeva a Paliano. In particolare si ricordano gli anni adolescenziali di Santa Maria Goretti, quelli più belli, quelli in cui ogni bambino inizia a scoprire angoli di mondo sconosciuti. Un appuntamento a cui non ha fatto mancare la propria vicinanza e il proprio pensiero il primo cittadino di Paliano, Domenico Alfieri. “Ogni mese, il giorno 6, la cittadinanza ricorda con affetto e devozione questa santa straordinaria – ha affermato il sindaco di Paliano – Abbiamo la fortuna di poter vantare un rapporto diretto con questa figura meravigliosa, che soggiornò a Paliano alla fine dell’800 e frequentando la comunità locale per alcuni anni della sua adolescenza. Il nostro affetto e la nostra devozione, tramandati dalla fede, dalla storia e dai racconti dei nostri avi, resta immutato negli anni; è semplicemente un omaggio doveroso per nostra Santa Maria Goretti”.