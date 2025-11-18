Santa Cecilia, ecco il concerto della Scuola popolare di musica di Testaccio

“Il prossimo 22 novembre alle 18,30 – Festeggiamo insieme la ricorrenza di Santa Cecilia – hanno affermato gli organizzatori – Giornata di grande musica alla Scuola popolare di musica di Testaccio, per gli amanti della musica classica, concerto del Kegeln Trio, con due prime esecuzioni assolute “In Tre” di Gianni Ramous e “Trivium” di Germano Mazzocchetti; formazione formata da Claudia Ramous alla viola, Paolo Montin al clarinetto e Isenarda De Napoli al pianoforte. Il programma del concerto prevede musiche di Glinka, Kurtag, Mazzocchetti, Ramous e Shostakovich. Sala Giovanna Marini, ex Mattatoio di Testaccio, Piazza Orazio Giustiniani 4/a. Biglietti 10€ – ridotti 5€”.

Redazione Digital