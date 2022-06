Sanità nel Lazio, “Riduzione liste d’attesa salute dei cittadini al primo posto”

“Sulla sanità la Regione Lazio ha sempre lavorato nel pieno interesse del singolo cittadino – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Il Piano straordinario per abbattere le liste di attesa e recuperare le prestazioni chirurgiche non erogate a causa del Covid 19 presentato nella giornata di oggi dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti e dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, si muove proprio nell’ottica di centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati in questi anni. Sto parlando dell’apertura dei presidi sanitari nelle ore serali nei fine settimana, dell’utilizzo delle prestazioni aggiuntive del personale medico presenti nelle strutture pubbliche, del ricorso delle strutture private accreditate per l’erogazione delle prestazioni all’interno del budget loro assegnato. Ed ancora l’ottimizzazione dei turni del personale medico e di comparto e dell’uso delle tecnologie e delle attrezzature. La Regione, poi, oltre a garantire il recupero dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali e di screening, ha previsto un aumento delle ore di assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna. I problemi esistono, ne siamo consapevoli ma continuiamo a lavorare, moltissimi obiettivi sono stati raggiunti. Tanto ancora si deve fare e lo faremo nel pieno interesse del singolo cittadino”.

Redazione Digital