Sanità nel Lazio, “Maggiori servizi con il centrodestra prime risposte in Ciociaria”

“Era il 2020 quando insieme al sindaco Natalia ci recammo presso l’ospedale di Anagni e in quella sede prendemmo un impegno di far ripartire questo importante presidio sanitario – ha affermato l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli – Oggi arrivano le prime risposte per Anagni e l’Area Nord della Provincia di Frosinone da parte del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e della giunta regionale. In una lettera indirizzata al primo cittadino della città dei papi Daniele Natalia sono stai annunciati importanti investimenti per potenziare l’offerta sanitaria del nosocomio della città, in particolare per quanto concerne i servizi di Oncologia; il tutto sarà suggellato, presto, dalla visita dello stesso presidente Rocca presso l’ospedale di Anagni, in cui spiegheremo ai cittadini il nostro impegno concreto per rafforzare i servizi sanitari nell’area nord della Provincia. Appena insediati, infatti, abbiamo condotto una indagine sui flussi sanitari, che ha testimoniato la necessità di un intervento serio ed immediato per quest’area territoriale, caratterizzata da un’utenza molto ampia. Siamo e saremo sul pezzo. Il Lazio volta pagina, con la Provincia di Frosinone protagonista. Ringrazio il presidente Rocca per la sensibilità dimostra verso la nostra provincia di Frosinone”.

Redazione Digital