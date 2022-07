Sanità nel Lazio, investimenti e acquisto nuove apparecchiature importanti risultati

“Un investimento di 674 milioni di euro del Pnrr per la nuova sanità del Lazio – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – La Regione è stata la prima a trasferire questa somma alle Asl e a Lazio Crea per l’acquisto di apparecchiature all’avanguardia. Un altro obiettivo centrato grazie alla tenacia dell’Amministrazione del Lazio e del presidente Zingaretti. In questi anni, molto è stato fatto e tanto ancora si deve fare, a partire dai problemi legati alle liste di attesa su cui si sta lavorando con determinazione, investendo le giuste risorse per migliorare i servizi e assumere personale. La strada è lunga ma è sicuramente quella giusta da percorrere. Proseguiamo così forti ed orgogliosi dei risultati che stiamo ottenendo”.

Redazione Digital