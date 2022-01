Sanità, Lazio record in Italia ai vertici in Ciociaria tutte donne

“Più della metà dei direttori generali delle aziende sanitarie e degli ospedali regionali è donna – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Il Lazio, secondo i dati della Fiaso (la Federazione italiana delle aziende sanitarie), ha il primato italiano per la presenza di dg nel sistema sanitario con 9 donne su 19, seguito dalla Lombardia con 6 su 40, l’Emilia-Romagna con 5 su 14 e la Calabria con 4 su 9. Un dato completamente ribaltato rispetto al 2005 quando il divario di genere era tutt’altro: i manager erano tutti uomini tranne due donne. Ed un esempio è proprio la Asl di Frosinone dove, oltre alla Dg Pierpaola D’Alessandro, è al femminile l’intera governance. Un plauso ed un ringraziamento al presidente Nicola Zingaretti sempre in prima linea per la promozione dell’empowerment femminile e la valorizzazione del talento delle donne. Questa è la strada giusta. La ripartenza passa da un investimento netto nel protagonismo delle donne ed è finalmente arrivato il tempo in cui la leadership femminile assuma un ruolo di indirizzo e di governance”.

Redazione Digital