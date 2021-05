Giovanni Magnante

“Lo SNAMI ritiene doveroso intervenire sulla recente questione relativa all’ex Ospedale di Anagni per la riattivazione dei servizi a favore della zona nord della provincia di Frosinone attualmente molto carenti – ha affermato il dott. Giovanni Magnante, presidente provinciale SNAMI – In particolare, in Consiglio Regionale è stata proposta una mozione in tal senso che, per quanto certamente apprezzabile, come tipologia di strumento giuridico non ci sembra come quella che potrebbe avere la migliore efficacia. Come strumento ci pare più idoneo quello dell’emendamento alla legge regionale attualmente in discussione come collegato alla legge di stabilità regionale 2021. Infatti l’approvazione di un emendamento che sottenda alla riattivazione funzionale dell’Ospedale di Anagni avrebbe forza di obbligo giuridico nei confronti della Asl, che dovrebbe necessariamente procedere alla riapertura dei servizi previsti dalla norma. E’ esattamente ciò che ha proposto, con molto buon senso e notevole pragmatismo l’on. Pasquale Ciacciarelli, e questa è l’unica strada concreta che la politica dovrebbe percorrere”.

Redazione Digital