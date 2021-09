“Ci risiamo – ha affermato Maurizio Cianfrocca, candidato a sindaco di Alatri – Nonostante tutte le rassicurazioni che abbiamo letto in questo periodo sono stato allertato da molti cittadini che sono venuti a conoscenza delle gravi difficoltà che sta attraversando il Pronto Soccorso del San Benedetto di Alatri e, cosa ancor più grave, la paventata chiusura per mancanza di medici e infermieri. Non ho perso tempo ed insieme all’amico Tiziano Latini mi sono recato al nosocomio dove, purtroppo, ho avuto la conferma delle preoccupazioni dei cittadini: al momento, ad eccezione di interventi di ortopedia e pediatria, le ambulanze vengono dirottate a Frosinone, non c’è personale a sufficienza e i medici sono costretti a turni suppletivi per non interrompere il servizio. Tutto questo perchè il personale stesso o è rimasto a Frosinone o è stato trasferito in altri nosocomi della provincia e gli specializzandi stanno ancora aspettando la formalizzazione dei contratti.Siamo molto preoccupati e di fronte a tutto questo non possiamo rimanere a guardare e chiediamo a gran voce l’intervento della Direzione Sanitaria che risolva in brevissimo tempo questo grave problema. Sarebbe dopotutto un’assurdità spendere danaro pubblico per ristrutturare un pronto soccorso e poi non utilizzarlo con tutte le sue potenzialità. Vigileremo attentamente l’evolversi della situazione sperando che a questa problematica sia data subito una risposta immediata e certa. La popolazione vuole risposte”.

Redazione Alatri