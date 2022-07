Sanità in Ciociaria, “Ospedali al collasso malati lasciati dentro alle ambulanze”

“Sono ore frenetiche nei nosocomi del Lazio – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – L’ospedale Spaziani di Frosinone è letteralmente al collasso per casi covid con una unica porta di accesso al pronto soccorso. Il nosocomio di Alatri è a mezzo servizio. Uno scenario preoccupante, aggravato dal blocco delle barelle. I casi covid, infatti, restano a bordo delle ambulanze! Dopo due anni di pandemia ci ritroviamo sempre nelle stesse condizioni. Zingaretti e D’Amato non sono stati in grado di migliorare il sistema sanitario e farsi trovare pronti. Serve una sanità a misura di cittadino. Chiediamo le dimissioni immediate del presidente della Regione Lazio e dell’assessore alla Sanità per manifesta incapacità di gestire le problematiche sanitarie sui territori”.

Redazione Digital