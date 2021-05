“Consigliamo al Sindaco Natalia e alla sua amministrazione di non strumentalizzare politicamente il tema dei servizi sanitari ad Anagni e più in genere nella Provincia di Frosinone – hanno affermato Sara Battisti e Mauro Buschini – Se poi vuole raccontare ai cittadini, che è chiamato a rappresentare con senso del dovere e con responsabilità, una menzogna è libero di farlo ma di certo non può aspettarsi da noi compiacenza. Una mozione consiliare è un atto che consente ai consiglieri di poter porre l’accento su una questione e se approvata può costituire una richiesta del consiglio nei confronti della giunta. In questo caso la mozione presentata dal collega Righini, oltre a non essere mai stata condivisa dal Sindaco con nessuno dei rappresentanti istituzionali del territorio, pur non avendo visto l’approvazione del Consiglio, non avrebbe provocato alcuna riapertura dell’ospedale, come in una nota ha dichiarato il Sindaco Natalia. Sull’ex ospedale, Daniele Natalia, dovrebbe avere la giusta onestà intellettuale nel raccontare quali siano stati i servizi aggiuntivi in questo ultimo anno e mezzo e, invece di farsi scudo dietro una mozione, chiedere nelle giuste sedi di lavorare ad un ulteriore ampliamento dell’offerta sanitaria di Anagni e del comprensorio. In ogni caso siamo pronti ad ogni tipo di discussione, prontissimi a condividere scelte ed orientamento. Nella correttezza istituzionale e soprattutto nella efficacia delle azioni amministrative. Che sono cosa diversa dalle provocazioni politiche”.

Redazione Digital