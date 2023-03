Sanità in Ciociaria, Battisti bacchetta Alessia Savo “Iniziasse a lavorare”

“Non accetto lezioni di moralità dagli esponenti di Fratelli d’Italia, compresa la collega Savo, che in questi anni non hanno mai collaborato con l’amministrazione Zingaretti, anzi fatto propaganda politica e utilizzato il tema della salute dei cittadini esclusivamente per i propri fini elettorali – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Come già spiegato in aula da Alessio D’Amato, abbiamo ereditato un debito importante, abbiamo scongiurato la chiusura di ospedali, abbiamo portato il Lazio fuori dal commissariamento, siamo tornati ad assumere personale dopo anni di blocco a causa dei disastri della destra al governo. Suggerisco alla collega Savo visto il compito che le è stato affidato, di cercare soluzioni perché la campagna elettorale è finita. L’interesse lo si evince dalle dichiarazioni in merito al reparto di Pediatria di Alatri: io ho lavorato per cercare soluzioni possibili, ascoltando il management della Asl, lei continua a fare propaganda politica. Il territorio che sono chiamata a rappresentare potrà sempre fare affidamento su questo: ricerca delle migliori soluzioni per i cittadini e non urla ai quattro venti per dire che non funziona nulla. Questo è stato lo stile di chi ha fatto opposizione in questi anni e ora è chiamato alla responsabilità di governo”.

Redazione Digital