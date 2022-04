Sanità di oggi e quella che verrà, in Ciociaria Sara Battisti incontra i cittadini

Con la prima delle quattro iniziative volute dal consigliere regionale Sara Battisti per raccontare la sanità di oggi e quella che verrà, inizia la campagna “Regione Lazio, ci prendiamo cura di te!”. Il prossimo 28 aprile, alle 17 presso il Palazzo della Provincia di Frosinone, insieme a Sara Battisti e al direttore generale della ASL, Pierpaola D’Alessandro, ci saranno per la prima volta tutti i referenti degli ordini medici professionali. Interverranno: il presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, Federico Conte; il presidente dell’Ordine dei medici di Frosinone, Fabrizio Cristofari; il presidente nazionale dei fisioterapisti, Piero Ferrante; il segretario FIMMG, Caterina Pizzutelli; la presidente Ordine ostetriche Frosinone, Laura Scarpa; il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche, Gennaro Scialò; il presidente dell’Ordine dei Tecnici sanitari della Radiologia, Giampiero Trillò.

“L’obiettivo del convegno – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – oltre a raccontare il lavoro svolto in questi anni sulla sanità, è quello di avviare un confronto con chi è quotidianamente in prima linea. L’emergenza sanitaria ha, infatti, determinato un’importante accelerazione nel processo di trasformazione e ridefinizione dei servizi sanitari nei nostri territori, nonché nella visione complessiva della sanità pubblica nel nostro Paese.Ora che l’emergenza sanitaria è quasi alle spalle, si è chiamati a valorizzare il lavoro di questi mesi e a porre le basi per il futuro: l’importante mole di investimenti che vedranno nel PNRR la principale fonte di finanziamento, ha consentito alla ASL, di concerto con i territori, di ridisegnare completamente il sistema dei servizi sanitari, proseguendo lo straordinario lavoro di risanamento che tende a costruire una sanità sempre più vicina ai bisogni dei cittadini”.

Redazione Digital