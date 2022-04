Sanità del futuro nel Lazio, “La Regione si prende cura di te”

In occasione della giornata mondiale della salute, la Presidente della Commissione regionale Affari Costituzionali del Lazio, Sara Battisti, annuncia l’iniziativa “La Regione Lazio si prende cura di te”, quattro eventi sulla “sanità di oggi e quella che verrà”: il 28 aprile a Frosinone, il 13 maggio a Monte San Giovanni Campano, il 20 maggio a Pontecorvo e il 27 maggio a Fiuggi.

“L’emergenza sanitaria – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – ha determinato un’importante accelerazione nel processo di trasformazione e ridefinizione dei servizi sanitari. La Regione Lazio ha ereditato dalle precedenti esperienze amministrative una situazione disastrosa che ha impedito per molto tempo investimenti, assunzioni e potenziamento dei servizi territoriali. Lo straordinario lavoro di risanamento che abbiamo portato avanti, in un virtuoso rapporto con le Aziende Sanitarie Locali, ci ha consentito di rimettere in sesto l’intero sistema sanitario garantendo i livelli essenziali di assistenza e ampliando la rete di servizi. Proprio il lavoro svolto in questi anni ha permesso una gestione eccellente ed efficace dell’emergenza sanitaria, sia da un punto di vista organizzativo, sia in termini di qualità dei servizi resi. Un lavoro che deve essere valorizzato perché pone le basi per la sanità del futuro. Per questo ho scelto di celebrare la giornata della salute lanciando un calendario di iniziative in quattro Piazze della nostra Provincia per raccontare la sanità di oggi e quella che verrà. Saranno momenti di incontro, confronto e informazione per guidare i cittadini ad un utilizzo corretto e consapevole dei servizi sanitari”.

Redazione Digital