Sangria Fest in Ciociaria, dj set nel centro storico di Falvaterra

“Dopo due anni di stop, i ragazzi de La meglio gioventù tornano in grande stile con la loro San…gria Fest, il Dj set all’aperto più pazzo e divertente dell’estate – hanno affermato gli organizzatori – A Falvaterra, il 19 agosto, a partire dalle 21, l’originale San..gria Fest, con l’intrattenimento musicale di Dj Graziano, nell’incantevole location del Torrione di Falvaterra che, per l’occasione, diventa una vera e propria discoteca all’aperto, con fiumi di Sangria, musica, stand gastronomici, gadget gratuiti e tantissimo divertimento. Negli anni è diventato l’evento più apprezzato dai giovani non solo di Falvaterra, ma anche dei comuni limitrofi, soprattutto grazie alla ricetta spagnola doc che rende la Sangria de La meglio Gioventù la migliore del Lazio. Quest’anno, una decima edizione da non perdere, realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale. Non mancate, il 19 agosto a partire dalle21 in piazza Giulio Piccirilli, meglio conosciuta come ‘Il torrione'”.

Redazione Digital