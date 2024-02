San Valentino in Ciociaria, “Se ami qualcuno portalo a Fumone”

“Dopo lo straordinario successo delle scorse edizioni, con Fumone diventata cittadina dell’amore per qualche giorno, anche questo anno, in vista del giorno degli innamorati, è stato predisposto un angolo, ribattezzato appunto l’angolo degli innamorati, dove le coppie di tutte l’età potranno farsi uno scatto romantico, caricarlo sulla piattaforma social Facebook e ‘taggare’, come si dice in gergo, il sindaco Matteo Campoli. La foto che riceverà più ‘like’ avrà come premio una bellissima cena più pernottamento al Cerchio di Lullo, struttura con Spa privata nel centro storico di Fumone con vasca idromassaggio, bagno turco, sauna tutto nella suite riservata. Una festa simbolica che vogliamo onorare al meglio anche per lanciare un messaggio importante sul significato dell’amore. Che è unione, rispetto e mai sopraffazione. Ci auguriamo che questa simpatica iniziativa sia apprezzata come negli anni precedenti. Del resto, il romanticismo che si respira nel nostro borgo è noto alle coppie di tutte le età”. Lo comunica l’amministrazione di Fumone.

Redazione Digital