San Tommaso d’Aquino, ecco la peregrinatio della reliquia

Il prossimo 28 gennaio alle 18, la Chiesa Collegiata della Santissima Annunziata al Castello di Roccasecca ospiterà la funzione sacra che darà il via alla peregrinatio della reliquia di San Tommaso D’Aquino nel territorio della diocesi di Sora-Cassino-Aquino e Pontecorvo. L’iniziativa è voluta da Sua Eccellenza il vescovo Gerardo Antonazzo in occasione del settecentesimo anniversario della canonizzazione di Tommaso e delle ricorrenze dedicate alla nascita e alla morte del grande santo teologo. La peregrinatio, che toccherà tutti i territori della vasta diocesi, si concluderà ad Aquino alla fine di maggio.”Invito tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di fede che rimarrà nella storia della nostra città, con la consapevolezza che dobbiamo sentirci orgogliosi di viverlo in prima persona – ha affermato Giuseppe Sacco, sindaco di Roccasecca – Ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo Gerardo Antonazzo per l’iniziativa che vuole coinvolgere le nostre comunità nel rendere omaggio al Dottore Angelico, testimoniando la grandezza del suo pensiero e del suo insegnamento. Roccasecca come patria natale di San Tommaso vuole sentirsi parte attiva di questo Triennio, promuovendo iniziative e progetti che rendano onore al nostro concittadino, con l’auspicio che anche istituzioni sovracomunali più importanti già interessate, accolgano l’invito che viene dalla nostra città per celebrare nel migliore dei modi non solo il Santo ma anche il pensatore che tanto ha influenzato la cultura occidentale”.

Redazione Digital