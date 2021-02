“Io ci credo nel Ponte sullo Stretto, so che qualcuno non è d’accordo, ma in pochi credevano nella ricostruzione del ponte di Genova e invece è stato fatto – ha affermato Matteo Salvini – C’è un costo ipotizzato di 7 miliardi e 100mila posti di lavoro. Potrebbe chiamarsi ponte Draghi. Sono fermamente convinto che questo sia il momento giusto per la costruzione dell’opera”. Negli ultimi giorni Salvini ne ha parlato anche con Nino Spirlì e Nello Musumeci, rispettivamente governatore della Calabria e governatore della Sicilia.

Redazione Digital