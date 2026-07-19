Salvini torna in carcere, “Dalla parte del gioielliere che ha sparato gli ho detto di scrivere un libro”

Il caso di Mario Roggero resta al centro del dibattito politico. Mentre il vicepremier Matteo Salvini ha visitato nel carcere di Bollate dove è recluso da venerdì per il secondo giorno consecutivo il 72enne gioielliere di Grinzane Cavour (in provincia di Cuneo) condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, interviene sulla vicenda anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: la premier chiarisce che è stata lei ad avallare che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si attivasse per istruire una pratica di grazia. «Ma certo, gli ho detto io di andare avanti, bisogna chiamare le cose con il loro nome» ha detto la premier in un colloquio con il Corriere della sera. ilsole24ore.com