Salvini in Ciociaria, raffica di selfie bagno di folla in centro “Risultato importante”

“Quando Matteo Salvini è tra la gente non c’è storia – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Le persone nutrono profonda stima per lui ed ogni volta è un tripudio di emozioni ed entusiasmo. La visita a Cassino del Capitano è stata un successo. Corso della repubblica era strapieno, nonostante fosse un giovedì, e molte persone che non sono rientrate a lavoro fossero in ferie. Un bel segnale che ci dà la carica per mettere a segno un risultato importante per il nostro territorio: l’avv., due volte sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani, alla Camera dei Deputati per dare voce alle istanze del Lazio Meridionale. Un tour volto all’ascolto del territorio che abbiamo compiuto insieme all’ on. Claudio Durigon, coordinatore regionale del partito, e l’On. Mario Abbruzzese. Tutti uniti per una straordinaria vittoria”.

Redazione Digital