“Matteo Salvini sarà a Frosinone martedì pomeriggio, per la promozione dei referendum sulla Giustizia, oltre che per incontrare iscritti, simpatizzanti e cittadini con i quali confrontarsi sulle grandi tematiche che, in questo momento, interessano il Paese. L’incontrò, aperto al pubblico, si terrà il prossimo 20 luglio, alle ore 15.00, in viale Roma, sulla piazza attigua al Monte dei Paschi di Siena”. Lo comunica Lega Frosinone.

Redazione Frosinone