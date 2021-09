Salvini in Ciociaria. Il prossimo 25 settembre alle 21 il segretario della Lega sarà a Sora a sostegno della candidatura a sindaco di Federico Altobelli. L’incontro si terrà in piazza Santa Restituta.

“È la dimostrazione tangibile della vicinanza dei partiti al nostro progetto – ha affermato Federico Altobelli – Un progetto che è nato perché, prima di scendere in campo ed accettare questa importante sfida elettorale, ho chiesto garanzie concrete per far rinascere questa città. La presenza del senatore Matteo Salvini a Sora testimonia il legame con il nostro territorio, un legame fondamentale per dar vita a quelle iniziative che vogliamo portare avanti per dare nuova linfa vitale a Sora. Un dialogo che continuerà a crescere nel tempo se i sorani mi daranno la loro fiducia”.

Redazione Sora