Salvini sperava in un aiutino renziano. Magari non sarebbe stato sufficiente a evitargli il processo. L’aiutino però non è arrivato. E così Salvini attacca Matteo Renzi.

“Lui è passato dall’avere come modello De Gasperi al comportarsi come uno Scilipoti qualunque. Renzi è meno credibile di una pianta grassa, neanche i suoi genitori gli danno più retta. Non ho mai dato del venditore di tappeti a Renzi per un semplice motivo: ho troppo rispetto dei venditori di tappeti. Sono sempre meno gli italiani che credono a quelli di Italia viva. Non li votano neanche i loro genitori”.

Redazione Digital