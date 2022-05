Salvini a Frosinone, bagno di folla il segretario della Lega presenta le liste a sostegno di Mastrangeli

“Il gran giorno è arrivato – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Il nostro leader Matteo Salvini ha infiammato, come sempre, la platea del Fornaci Cinema Village lanciando la volata alla lista della Lega e a quella “Prima Frosinone” per Riccardo Mastrangeli sindaco. Un tripudio di entusiasmo ed attivismo stanno accompagnando questa campagna elettorale, che, sono sicuro, ci porterà a vincere e ad ottenere un ottimo risultato come partito. Per le elezioni comunali di Frosinone il centrodestra sta portando avanti un’azione molto inclusiva per dare la possibilità alla città di poter continuare una attività amministrativa che ha visto divenire il nostro capoluogo di provincia uno dei primi a livello regionale e nazionale”.

“La buona amministrazione condotta in questi anni ha trasformato la città, per questo motivo intorno al nostro candidato sindaco Riccardo Mastrangeli si è formato un gruppo di persone candidate che hanno già dimostrato nella loro vita di aver raggiunto già importanti traguardi. Una coalizione fatta da donne e uomini con una grande passione per Frosinone che porterà questa città a continuare ad essere uno dei capoluoghi più importanti a livello nazionale. Il centrodestra unito dimostrerà ancora una volta di essere maggioranza nella nostra provincia avendo già confermato di avere una grande compattezza sul metodo di scelta del candidato sindaco chi ha visto il trionfo della democrazia nelle elezioni primarie. Le tante opere portate a termine o in corso di realizzazione certificano il grande lavoro svolto dall’amministrazione uscente e testimoniano la grande capacità del centrodestra di puntare sempre al miglioramento della qualità della vita dei cittadini”.

Redazione Digital