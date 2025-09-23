Salva 22 civili e viene fucilato dai nazisti, in ricordo di Salvo D’Acquisto
«Ottantuno anni fa il vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto sacrificò la propria vita per salvare ventidue civili innocenti. Un atto di straordinario coraggio e altruismo che rimane inciso nella storia della nostra Nazione e che continua a parlare alle nuove generazioni. Il suo esempio ci ricorda che la libertà e la dignità dell’uomo hanno un prezzo altissimo, pagato da chi ha avuto la forza di scegliere il bene fino in fondo. A lui va la nostra riconoscenza, oggi come allora, per aver incarnato i valori più alti della giustizia e dell’umanità. La Regione Lazio si unisce oggi al ricordo di questo eroe, con profonda gratitudine e con l’impegno a trasmetterne la memoria e l’insegnamento alle nuove generazioni». Lo comunica il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.
Redazione Digital