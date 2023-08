Salta il matrimonio davanti agli invitati, “Sei una traditrice” ecco il video

Doveva essere l’annuncio di un matrimonio. Dopo il terzo rinvio, l’unione tra Massimo e Cristina si sarebbe celebrata ad ottobre. Lui è Massimo Segre, commercialista, finanziere e banchiere vicino a Carlo De Benedetti. La madre di Segre è stata l’unica persona esterna alla famiglia a detenere l’un per cento dell’accomandita dei De Benedetti oltre a esserne commercialista di fiducia. Lei è Cristina Seymandi, quarantenne, già collaboratrice dell’ex sindaca Appendino passata poi con Paolo Damilano, candidato sindaco di centrodestra, sconfitto alle elezioni dal candidato di centrosinistra Stefano Lo Russo. Era tutto pronto, partecipazioni comprese. Ma la festa organizzata per celebrare i futuri sposi, in una delle più prestigiose ville torinesi, ha avuto un finale a sorpresa. Ogni entusiasmo si è trasformato in gelido silenzio quando Massimo Segre ha preso la parola davanti agli invitati. Ha finto che il suo fosse un discorso normale: ha ringraziato gli amici, ha confessato di essere un po’ emozionato, ha incassato gli applausi. Poi ha cambiato tono, rivelando che non avrebbe più sposato Cristina Seymandi. In un video che circola in rete e pubblicato su Lo Spiffero è possibile ascoltare ogni parola del suo discorso: «Ho sempre pensato che amare una persona sia desiderare il suo bene, ancora più del proprio – dice lui – in questo caso, desidero regalare a Cristina la libertà di amare. In particolare, un’altra persona, un noto avvocato». La situazione è tanto inverosimile che sembra uno scherzo. La ex futura sposa è impietrita nell’ascoltare le accuse del fidanzato. Il discorso di Segre si fa sempre più serio: rinfaccia altri tradimenti e bugie. E lo fa davanti ai quasi cento invitati. Lei si gira, cerca di capire quello che sta accadendo, l’uomo continua: «Non pensiate mi faccia piacere fare la figura del cornuto, davanti a tutti voi».