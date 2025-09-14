Salsiccia italiana al primo posto nel mondo, seguono Spagna e Sudafrica ecco la classifica

La pasta, la pizza e anche la salsiccia. Sono tante le specialità italiane che primeggiano nelle classifiche mondiali, simbolo di qualità e di una cultura gastronomica uniche. Non sorprende, ma sicuramente inorgoglisce, il primo posto conquistato dalla salsiccia italiana nella classifica stilata da Taste Atlas, tra i più noti portali web internazionali dedicati al food. Una medaglia d’oro assegnata incrociando dati con migliaia di recensioni lasciate su Internet da utenti verificati.

Il portale ha premiato la salsiccia fresca italiana: e cioè l’insaccato a base di carne di maiale macinata, salata e speziata, avvolta nel suo naturale budello. È nota la tradizione che lega l’Italia alla salsiccia, diversa nel nome, negli ingredienti e nei processi di lavorazione a seconda della sua provenienza. Tra gli appunti a margine della classifica non manca, infatti, il riferimento alla più antica salsiccia italiana, nata in Basilicata e inizialmente nota come «lucanica». Seguono numerosi varianti, dalla piemontese salsiccia di Bra alla lombarda «luganega», passando per la «cervellatina» campana, a base di carne di maiale fresca, grassa e frollata, sino alla salsiccia «a punta di coltello», tipica dell’Alta Murgia e così chiamata per la sua consistenza corposa, data appunto da un taglio realizzato a mano, con coltello.

Subito dopo l’Italia, al secondo posto in classifica, si posiziona la Spagna con la «cistorra». Insaccato tipico dei Paesi Baschi, si tratta di una salsiccia a base di carne macinata fresca di maiale, speziata con aglio, sale e paprika con un’importante presenza di grasso, tra il 70 per cento e l’80 per cento. Medaglia di bronzo per la tradizionale salsiccia del Sudafrica, la «boerewors», il cui nome nasce dall’incontro tra due culture, quella olandese e quella dell’africa australe. Composto da carne sia di suino che di manzo, grossolanamente tritata, anche questo insaccato è speziato ed è il miglior modo di accompagnare il «pap», la tipica polenta sudafricana. Fuori dal podio si posiziona poi, in ben due occasioni, il Portogallo: il quarto posto è conquistato dall’«alheira di Mirandela», una varietà della più comune «alheira», un insaccato che tra i suoi ingredienti annovera un mix di carni tra pollo, tacchino e anatra a cui vengono aggiunti pane, olio, strutto, aglio e l’emblematico «annatto», colorante a cui si deve il classico colore giallo. È invece la varietà di «Vinhais» la seconda salsiccia portoghese che conquista il quinto posto: originaria del distretto di Bragança, si tratta di una salsiccia a base di carne di suino, della razza Bisaro, a cui si aggiungono brodo di carne di pollame, pane di frumento, olio, sale, aglio e paprika.

Tra le dieci migliori salsicce al mondo, al sesto posto c’è il «chorizo» spagnolo, l’insaccato a base di carne di bovino e suino. Diversamente da altre tradizioni, la rossastra carne del chorizo non viene macinata ma grossolanamente tritata e poi condita con sale e un bis di paprika, dolce e piccante. Tutta un’altra storia quella del «sucuk» turco, settimo posto: una prelibata salsiccia di carne tritata di vitello e speziata con cumino, aglio, sale, pepe e «sommacco», una spezia naturale dal sapore acidulo. Una volta insaccato nel budello, il «sucuk» viene lasciato seccare per qualche settimana. All’ottavo posto troviamo il «nürnberger rostbratwurst». Di antica tradizione, le piccole, chiare e sottili salsicce di Norimberga, Germania, sono a base di carne suina priva però di tendini, cotenna e pancetta, aromatizzata con maggiorana, cerfoglio, cardamomo, zenzero, limone e sale. Un’altra particolarità? Il budello dell’insaccato è rigorosamente di pecora. Nono posto per la «merguez», salsiccia rossa, fresca e piccante a base di carne di agnello tipica dell’Algeria. Chiude la classifica un altro «chorizo», questa volta argentino: prodotto a partire dalla carne di maiale, è ottimo alla griglia. Leggermente piccante e affumicato, le dosi di paprika sono più contenute rispetto alla variante spagnola. corriere.it