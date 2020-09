di Stefania Mione

Tra le bellissime campagne salentine, percorrendo piccole strade circondate da distese di ulivi secolari, si arriva a Scorrano (LE) e più precisamente al ROOTS Trattoria.

Un cancello, un viale, il prato curato e l’odore delle erbe aromatiche che circondano una piccola location, un design minimalista ed un team di giovani ragazzi ad attenderti. Un menù a Km 0, verdure del proprio orto colte la mattina stessa, protagoniste assolute dell’ottimo antipasto.

Pitta salentina, cipolle, melanzane cotte al forno a legna, zucchine alla scapece, pecorino, polpette e pittule fritte. La pasta è rigorosamente home made, fatta alla vecchia maniera, servita al centro del tavolo così che tutti possano servirsi “come a casa”. Il nostro menù non prevedeva secondi ma non abbiamo esitato a chiedere: carne di cavallo, molta, manzo, a volte trippa e a volte fegato.

E poi i dolci, anch’essi fatti in casa, accompagnati da una piccola pasticceria, con creme alla ricotta e croccantini di mandorle. Una esplosione di sapori genuini, semplici e veri! è come stare a casa, è come mangiare da mamma o da nonna, è convivialità. La tradizione salentina nei piatti, le radici (roots). Da un progetto dei “Bros” Floriano Pellegrino e Isabella Potì.