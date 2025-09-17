Sale in montagna a oltre 3mila metri con un monociclo elettrico, ecco le immagini

«Questa non l’avevamo mai vista». Un monociclo elettrico sulla Marmolada a oltre 3mila metri di quota in slalom fra gli escursionisti. Di bizzarrie montane le cronache sono piene, ma quanto scoperto da un gruppo di ricercatori del Museo di Geografia dell’Università di Padova, impegnati nella campagna di monitoraggio del ghiacciaio dolomitico, ha dell’incredibile. Le immagini, subito condivise online, hanno scatenato un acceso dibattito: gesto spericolato o nuova disciplina estrema? «Vedo una pista battuta – uno dei commenti più apprezzati sui social – vedo un bell’impianto a fune. Non vedo alcun segno di wilderness. Quella roba che una volta si chiamava montagna è già da tempo un parco giochi, un monoruota è solo l’ultimo tassello di un sistema degenerato». Un altro utente sottolinea: «La montagna ormai è peggio di Gardaland». Ma c’è anche chi attacca l’indignazione degli amanti dei percorsi dolomitici incontaminati: «Trovo veramente assurdi – si legge – i commenti indignati. Alla fin fine non danneggia l’ambiente e il suo mezzo tra l’altro richiede abilità sportive non indifferenti in quel contesto». In realtà il cosiddetto «monoruota offroad» sta trovando spazio tra gli appassionati, sulla scia di chi pratica downhill in bicicletta e, settimana dopo settimana, non è la prima segnalazione di questo tipo che circola sul web. L’episodio, forse più eclatante di altri, è diventato lo spunto per riflettere sull’uso della montagna. Non è la prima volta che si assiste a comportamenti sopra le righe: dai visitatori in ciabatte infradito che richiedono soccorso al Suem, fino a chi cerca adrenalina solo per un video da pubblicare sui social o chi mette a rischio la propria incolumità pubblicando immagini e video durante operazioni che definire spericolate sarebbe riduttivo. L’immagine del monociclo appare insolita, ma è forse meno impattante rispetto a pratiche ormai consolidate, come l’impiego massiccio di ruspe ed escavatori per l’innevamento artificiale. Il problema principale per la Marmolada resta un altro: il cambiamento climatico. I dati raccolti dai ricercatori padovani, come emerso nei giorni scorsi, parlano chiaro, con un arretramento medio del ghiacciaio di sette metri l’anno. Un segnale che mette in ombra le stravaganze dei singoli turisti e ricorda come la vera emergenza sia la tutela di un ecosistema sempre più fragile e a rischio a causa dei cambiamenti climatici. corriere.it