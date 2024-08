Sagra del padellone in Ciociaria, festa del fritto ecco tutto il programma

“Compie 18 anni e diventa maggiorenne in grande stile una delle sagre più apprezzate ed originali dell’intero panorama laziale, la “Sagra del padellone” – hanno affermato gli organizzatori – Una festa del fritto, organizzata dalla Pro Loco di Falvaterra, dove gli attenti organizzatori da tanti anni promuovono un modo nuovo di fare street food, cuocendo diversi tipi di fritture in una padella gigante e molto caratteristica, tanto da suscitare ogni anno la curiosità degli avventori che decidono di fotografarla. Grande soddisfazione per la presidente, Francesca Amici, che insieme a tutto il gruppo della Pro Loco con grande spirito di servizio porta avanti sagre ed eventi. L’organizzazione impeccabile permette di essere serviti prendendo il “numeretto”, senza rimanere in piedi in fila. La serata sarà allietata da intrattenimento musicale e tanta voglia di stare insieme. L’appuntamento è per venerdì 9 agosto, a partire dalle ore 19:30 per ammirare il suggestivo padellone. Ci vediamo a Falvaterra”.

Redazione Digital