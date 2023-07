Saf Frosinone, soccorso rosso Ottaviani bacchetta i neri per caso “Niente è cambiato”

“Sulla Saf, nessuna discontinuità con il passato e, soprattutto, va in scena l’ennesimo soccorso rosso al Pd, da parte dei soliti ‘Neri per caso’ (e non è il gruppo musicale) – ha affermato l’onorevole Nicola Ottaviani, coordinatore provinciale della Lega e segretario della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati – dopo il rinnovo del Cda della società pubblica, nata per gestire i rifiuti dei comuni della provincia di Frosinone e trasformata, nel corso degli ultimi anni, in uno principali destinatari del trattamento dei rifiuti provenienti da Roma. Dopo che la Ragioneria generale dello Stato ha messo in discussione la stessa funzione della Saf avevamo chiesto un impegno chiaro in assemblea sull’evoluzione dell’azienda pubblica, anche sul piano degli enormi costi di esercizio e, dunque, sulla ricaduta sulle tariffe praticate a comuni e cittadini. Neppure una sillaba di risposta in assemblea, pur di acquisire qualche poltroncina o sgabello in più. Ecco perché la Lega ha scelto di non entrare in Cda senza programmi nuovi e, soprattutto, fotocopia delle inefficienze del recente passato. A questo punto, la verifica del Ministero, e di altre Autorità a differenti livelli, su quanto sta avvenendo appare utile ed indispensabile per difendere l’interesse effettivo della collettività. La Lega non partecipa ai banchetti sui rifiuti, dove l’unico a pagare il conto è il contribuente. Spiace che altri ambienti che si richiamano al centro destra, per qualche strapuntino, si siano rimangiati le battaglie portate avanti in questi anni sui rifiuti intestati Pd. Il prossimo passo per loro, adesso, è solo quello di implorare Gualtieri, il Sindaco di Roma, affinché conceda loro il privilegio di lavorare qualche altro migliaio di tonnellate di rifiuti della Capitale, con la solita foglia di fico della possibilità di fare utili da capogiro. L’interesse pubblico, soprattutto di chi vive nella nostra terra, evidentemente è un’altra cosa”.

